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Mertens'ten Çin işi sözleşme !

MERTENS'TEN ÇİN İŞİ SÖZLEŞME !

Napoli, takımın yıldız ismi Dries Mertens ile sözleşme uzattı.

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Dries Mertens kulübüyle yeni sözleşme yaptı. Serbest kalma bedeli Çin için 35 milyon, Avrupa içinse 50 milyon euro olarak belirlendi. 

PSV Eindhoven'dan 2013 yılında transfer olan ve sergilediği futbolla taraftarın beğenisini kazanan Belçikalı futbolcunun 2018'de biten kontratı, iki yıl daha uzatıldı ve 2020'ye dek geçerli yeni bir kontrat yapıldı. 
 
29 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sözleşmesine ise ilginç bir madde konuldu. Bir çok talibi bulunan futbolcuyu ucuza kaptırmak istemeyen Çizme ekibi, yıldızı için serbest kalma bedeli belirledi. Bu tip bir ikili serbest kalma bedeli, bir ilk olarak dikkat çekti.  
 
Çinliler'e 35, Avrupa'ya 50 milyon euro
 
Ancak bu bedel, bir çok futbolcunun sözleşmesine konulan alışıldık bedeller gibi olmadı. Mertens'in sözleşmesine iki ayrı bölge için iki farklı madde yerleştirildi. Buna göre kendisine bir Çin kulübünden teklif gelmesi durumunda Mertens 35 milyon euroya serbest kalabilecek, teklif Çin dışında bir yerden gelmesi durumunda ise serbest kalma opsiyonu 50 milyon euro olacak.

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