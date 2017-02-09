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Mersin deplasmanda güldü

MERSİN DEPLASMANDA GÜLDÜ

Mersin Büyükşehir Belediyespor , FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında, Macar ekibi Uni Györ'ü 73-54 yendi.

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Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında, Macar ekibi Uni Györ'ü 73-54 yendi.

UNI GYOR: 54 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 73

SALON: Györ Üniversitesi
HAKEMLER: Jelena Tomic (Hırvatistan), Mila Cavara (Bosna Hersek), Sarty Nghixulifwa (Namibya)

UNI GYOR: Kiesel 8, Likhtarovich 4, Lakloth 7, Varga 8, Goree 8, Zsofia Simon 5, Hruscakova 10, Kovacs, Török 4, Nagy, Marko, Aniko Simon
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Nilay Kartaltepe 2, Robinson 1, Abdi 14, Nevin Vatansever 10, Petronyte 21, Gökçe Doğan 3, Yaren Uslular 2, Henry 11, Melike Yalçınkaya, Fahriye Bayraktar 9

1. PERİYOT: 19-12
DEVRE: 31-24
3. PERİYOT: 38-50

İlk periyodu 19-12 önde kapatan ev sahibi Uni Györ, soyunma odasına giderken 7 sayılık farkı (31-24) korudu.

Maçın 3. çeyreğinde, ilk yarıdakinden fazla sayı atıp rakibini 7 sayıda tutan Mersin Büyükşehir Belediyespor, 50-38 öne geçti. Hücumdaki etkili performansını son 10 dakikada da sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyespor, maçı 73-54 kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk 10 karşılaşmasını kaybettikten sonra art arda 2. galibiyetini elde etti. Uni Györ ise 11. yenilgisini aldı.

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