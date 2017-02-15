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Mersin Büyükşehir Belediyespor havlu attı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR HAVLU ATTI

Mersin Büyükşehir Belediyespor Wisla Krakow'a 83-74 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

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Kadınlar Euroleague A Grubu’nun 13. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Wisla Krakow takımına 83-74 yenildi. Bu sonuçla birlikte Mersin Büyükşehir Beledyiespor, Avrupa Ligi’ne veda etmiş oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça istediği gibi başlayamayan ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk periyotu 22-13 geride tamamladı. İkinci periyotta toparlanan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatan Mersin ekibi, her ne kadar rakibine göre daha fazla sayı bulsa da devreye 43-39 mağlup girdi. Maçın 3. periyotu ortada geçti. Her iki takım da etkili hücumlar yaparken, Wisla Krakow takımı bu periyotta daha fazla sayı buldu. Bu periyotu Wisla Krakow, 64-55 önde kapattı. Maçın son periyotuna ise hızlı başlayan deplasman ekibi Wisla Krakow, aradaki farkı bir anda açtı. Periyotun 4. dakikasından sonra maça ağırlığını koyan turuncu-beyazlılar, etkili hücumlar yapsa da maçı 83-74 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Mersin ekibi Avrupa Ligi’ne veda etti.

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