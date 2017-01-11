Merih Demiral Sportin Lizbon'da

Portekiz'in dünyaca ünlü spor gazetesi, Türk futbolu adına çok önemli bir transfer haberi yayımladı.

SPORTİNG LİZBON'A TRANSFER OLDU

Gazete, sezon başında Fenerbahçe'den Portekiz 3. Ligi ekibi AC Alcanence'ye giden Merih Demiral'ın, dünyanın en önemli kulüplerinden Sporting Lizbon'a transfer olduğunu duyurdu.

Defansta görev yapan 18 yaşındaki Merih, sezon başında gittiği AC Alcanence'de ortaya koyduğu performansla Sporting Lizbon scout ekibinin beğenisini kazandı ve transfer edildi.

A TAKIMA ALINACAK

Merih Demiral sezon sonuna kadar yeşil beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyecek. Önce B takımında oynayacak olan Merih, performansını yükselttiği taktirde A takıma alınacak.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo ve Luis Figo'nun yanı sıra, Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa ve Joao Moutinho gibi yıldızlar Sporting Lizbon'da dünya devlerine transfer oldu.