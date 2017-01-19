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Memphis Depay Lyon'da !

MEMPHİS DEPAY LYON'DA !

İsmi Fenerbahçe ile anılan Memphis Depay'ın yeni adresi belli oldu. Hollandalı yıldız futbol kariyerine Fransa Ligi'nde devam edecek.

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Memphis Depay, Lyon'la anlaşma sağladı.

Lyon, bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Memphis Depay'ı sözleşme imzalamak için Fransa'ya getirdiği duyurdu. Fransız kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün Hollandalı oyuncu ile sözleşme imzalanacağı belirtildi.
 
Fransız basınına konuşan Lyon Başkanı Aulas da, "Manchester United ile prensipte anlaştık" ifadelerini kullandı. İngiliz basını, Manchester United ile Lyon'un Depay için 17.2 milyon euroya anlaştıklarını ve rakamın bonuslarla birlikte 25 milyon euroya kadar çıkabileceğini yazdı.
 
22 yaşındaki Hollandalı yıldız, 2015 yılında PSV'den 27.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.Geçtiğimiz sezon 45 maçta görev alan Depay, Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı ve bu sezon Premier Lig'de sadece 24 dakika şans bulabildi.

Yenişafak

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