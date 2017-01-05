Mehmet Topuz bedavaya geliyor !

Kayserispor’da Erol Bedir dönemi 19 Ocak tarihinde resmen başlayacak. Yeni başkan bu tarihte yapılacak olağanüstü genel kurul sonrasında resmen başkan olacak. Erol Bedir ile birlikte taraftarın beklediği Mehmet Topuz transferi ile ilgili de kararı yeni yönetim verecek.
Kayserispor’un eski oyuncusu Mehmet Topuz’un yuvaya dönüşü ile ilgili daha önce yapılan ve sonuçsuz kalan bazı görüşmeler yeniden gündeme geliyor. Erol Bedir ile birlikte yeni bir sayfanın açılacağı Kayserispor’da teknik direktör sorunu Sergen Yalçın ile çözülürken, herkesin beklediği Mehmet Topuz transferi de masaya yatırıldı.
Yeni yönetimin olağanüstü kongre sonrasında resim olarak görevlendirilmesiyle birlikte ilk gündem maddesinin Mehmet Topuz olduğu öğrenildi. Kayserispor'un efsanevi futbolcularından Mehmet Topuz'un transferi ile ilgili nasıl bir yol çizileceği henüz belli değil. Erol Bedir'in Sergen Yalçın ile Mehmet Topuz konusunda Antalya kampında geniş kapsamlı bir toplantı yapıp bunun neticesinde karar vereceği öğrenilirken Mehmet Topuz'un "Boş mukaveleye imza atarım" sözü de bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor.
Kayserispor'da resmen olmasa da ipleri eline alan Başkan Bedir, "Transfer konusunda elbette acele davranacağız. Ancak hata yapma lüksümüz yok. Mehmet Topuz sezon başından beri idmansız ve oynamadı. Yine me teknik heyetimiz ile görüşüp buna göre karar vereceğiz. Alınmasını isterse Mehmet Topuz'u derhal takıma dahil ederiz" cümlesi kurdu.
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MEHMET TOPUZ BEDAVAYA GELİYOR !
Mehmet Topuz’un yuvaya dönüşü ile ilgili daha önce yapılan ve sonuçsuz kalan bazı görüşmeler yeniden gündeme geliyor.
Kayserispor’da Erol Bedir dönemi 19 Ocak tarihinde resmen başlayacak. Yeni başkan bu tarihte yapılacak olağanüstü genel kurul sonrasında resmen başkan olacak. Erol Bedir ile birlikte taraftarın beklediği Mehmet Topuz transferi ile ilgili de kararı yeni yönetim verecek.
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