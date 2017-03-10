Mehmet Topal'dan sitem !

Mehmet Topal, Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirirken, "ilk 20 dakikada bize yakışmayacak goller yedik. Ancak 2-0'dan geri dönmek kolay değil. Bize yakışanı yaptık. Pozisyonlar ve goller bulduk. 2. yarıda da bir gol bulduktan sonra skoru koruduk ve maçtan galip ayrıldık" dedi.

Alanyasporlu oyuncuları da tebrik eden Mehmet Topal, "Alanyasporlu arkadaşlarımız da çok iyi mücadele etti. Burada çok iyi taraftar var. Bundan sonra bütün maçlarımızı kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.



FUTBOL FEDERASYONU'NA ÇAĞRI



Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulunan tecrübeli oyuncu, "Bizler de alt liglerden geldik. Orada oynayan çok sayıda arkadaşlarımız kardeşlerimiz var. Deplasman maçlarına korkarak gittiklerini söylüyorlar. Biz onlara biraz destek olmalıyız diye düşünüyorum. Federasyondan ricam onlara daha destek olunsun. 'Deplasmanda korkarak gidiyoruz' demek çok kötü." ifadelerini kullandı.



"TEKRAR SÖYLÜYORUM TOP ELİME ÇARPTI"



Fenerbahçe'nin geçen hafta kendi sahasında Osmanlıspor'u 1-0 yendiği maçta attığı gole tekrar değinen Mehmet Topal, "Benim adıma şanssız bir pozisyondu. Benim yerimde başka bir oyuncu da olabilirdi. Orada topu elimle kontrol etmedim. Top elime çarptı. İnsanların yorumlarına saygı duyuyorum. Ama hakaret içerikli şeylere girmeyelim. Yıllardır bu ligde oynuyorum. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bize yorum yapan insanlarla dışarıda da karşılaşıyoruz. Bir şeyler söylerken dikkat etmeli. Benim başıma gelen herkesin başına gelebilir. Geçen yıllarda bu tür goller çok oldu ve çok fazla konuşulmadı. Ben iyi niyetli olmaya çalışırken, herhalde bu biraz fazla abartıldı. Bu her futbolcunun başına gelibilir. Tekrar söylüyorum, topu kesinlikle elimle kontrol etmedim, top elime çarptı. Tamamen hakem hocamızın kararına bıraktım." diyerek sözlerini noktaladı.