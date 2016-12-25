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Mehmet Topal'dan büyük fedakarlık !

MEHMET TOPAL'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK !

Gençlerbirliği karşılaşmasında ağrıları olmasına rağmen sahaya çıkan ve takımını yalnız bırakmayan Mehmet Topal, Trabzonspor deplasmanı öncesi de özel programla Avni Aker’deki mücadelede sahada olmak istiyor.

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Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ligdeki Gençlerbirliği karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve ilk 11’de forma giydiği mücadelede 90 dakika sahada kalan Mehmet Topal, Trabzonspor deplasmanında da aynı fedakârlığı yapmaya hazır.

Hafif ağrıları bulunmasına rağmen ilk devrenin son maçı olan Trabzonspor mücadelesinde forma giymek için büyük çaba harcayan Topal, bu hafta içinde şehitlerimiz için düzenlenen mücadelede forma giymişti. Kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını takımla birlikte sürdüren tecrübeli futbolcunun, büyük bir aksilik olmazsa sahada yer almak istediği öğrenildi. 

‘Hedefimiz zirve...’

Fanatik'in haberine göre; Bu karşılaşmanın öneminin farkında olduklarını belirten Topal, “Biz zirveden kopmamak için mücadele vereceğiz. Ligde zor günler yaşayan rakibimiz ise Avni Aker Stadı’nda oynayacağı son maçı kazanmak isteyecek. Centilmence geçecek bir maç olmasını diliyorum. Ancak tabii ki 3 puanı alan taraf biz olmak istiyoruz” diye konuştu.

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