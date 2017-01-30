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Mehmet Topal: ''Özür dileriz''

MEHMET TOPAL: ''ÖZÜR DİLERİZ''

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, "Açıkçası çok fazla söylenecek bir şey yok. Bugün buraya birinin gelmesi gerektiği için ben gelmek zorunda kaldım. Bugün golü de bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık, pozisyonlarımız da vardı. Ancak ikinci golü yedik, arkasından golü atalım derken kendimize yakışmayan goller yedik. Özür dileriz, söylenecek bir şey yok." dedi.

"Aslında benim oynamamam gerekiyordu"

Son olarak sakatlığı hakkında bir değerlendirmede bulunan Mehmet Topal, "Aslında benim oynamamam gerekiyordu ama takımda sakat oyuncular da vardı. Son 2-3 antrenmanda takımla çalıştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Keşke kazansaydık, ağır bir mağlubiyet aldık ve herkesten özür dileriz" dedi.

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