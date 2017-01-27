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Mehmet Ekici'ye tarihi ceza !

MEHMET EKİCİ'YE TARİHİ CEZA !

Trabzonspor'da Mehmet Ekici krizi artarak devam ediyor.

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Başkan Muharrem Usta'nın, oyuncuyu Beşiktaş'a gönderme konusundaki ısrarı sürerken, yönetimin Mehmet Ekici'ye 500 bin TL para cezası kestiği ortaya çıktı. Cezaya gerekçe olarak ise Mehmet Ekici'nin basına konuşması gösterildi.

Bordo Mavili futbolcu ise hiç bir gazeteye demeç vermediğini, açıklamada bulunmadığı vurgulayarak,  bu cezanın hukuksuz olduğunu kaydederek yasal yollara başvuracağını bildirdi.
 
Trabzonspor Kulübü'nden halen 700 bin Euro alacağı bulunan Mehmet Ekici'yi, Galatasaray ile anlaşmışken, Başkan Muharrem Usta'nın Sarı Kırmızılılar'ın fazla para veremeyeceği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye yönlendirdiği ancak daha sonra tavır değiştirdiği belirlendi. Usta da son televizyon programında bu konuda yönlendirmede bulunduğunu doğruladı.
 
Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ekici'ye transferi konusunda garanti verdiği ve duruşu nedeniyle tebrik ettiği bilgisine ulaşıldı. Transferin sonu yaklaşırken Fenerbahçe cephesinin farklı isimleri devreye sokarak, Trabzonspor'u Mehmet Ekici konusunda izin vermeye zorlayacağı yorumları yapıldı.
 
1461 TRABZON'DAN ANTRENÖRLE ÇALIŞIYOR
 
Bu arada TFF kurallarına göre Trabzonspor Kulübü'nün Mehmet Ekici'ye Pro lisanslı bir antrenör tahsis etmesi gerekirken, oyuncunun 1461 Trabzon takımı altyapı antrenörlerinden Abdulkadir Aslan tarafından çalıştırıldığı ortaya çıktı.
 
Mehmet Ekici ve temsilcilerinin bu durumu TFF nezdinde gündeme getirme hazırlığında olduğu da tespit edildi.

Trabzonajans

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