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Mehmet Ekici'ye şok !

MEHMET EKİCİ'YE ŞOK !

"Fenerbahçe'den başka yerde oynamam" diyen Mehmet Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı.

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Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici’nin transfer konusunda yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’den başka yerde oynamam” sözleri sonrası,  bordo mavili kulüpte yönetim Ekici’yi sezon sonuna kadar kadro dışı bırakma kararı aldı.

Alınan karar öncesi konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Mehmet Ekici konusunun Trabzonspor’a zarar verdiğini söyleyerek, “Mehmet Ekici'nin kafası başka yerde. Bu konuda bir karar vermeli. Şu andaki süreç ve tablo Trabzonspor’a zarar veriyor. Kulübümüzden Mehmet Ekici gibi çok oyuncular geldi geçti. Bu tabloda camialar arasında yeni bir tartışma açmaya da gerek yok. Buna Mehmet Ekici'nin hakkı da yok. Gerekirse kadro dışı veya yedek bırakırız. Trabzonspor yönetimi bu kararlılıktadır” ifadelerini kullanmıştı.

AMK Gazetesi
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