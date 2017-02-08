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Mehmet Ekici'ye Çin baskısı !

MEHMET EKİCİ'YE ÇİN BASKISI !

Trabzonspor yönetimi, Mehmet Ekici’yi Çin’e satmak için her yolu deniyor.

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Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda Fenerbahçe’ye gitmekte ısrarını sürdüren futbolcunun Sarı-Lacivertli kulüple 1 Ocak’tan önce görüşmesini Başkan Muharrem Usta’nın deyimiyle koz olarak kullandığı bilgisine ulaşıldı.
 
Mehmet Ekici’ye FIFA’ya gitme konusunda gerekli uyarılarda bulunan yönetimin, “Sen kafana göre hareket edemezsin.Bu konuda bizim dediğimize geleceksin” dediği bilgisine ulaşıldı. Yönetimin Çin kulüpleriyle temasa geçerek transferi bitirmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.

(MedyaTrabzon)

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