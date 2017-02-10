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Mehmet Ekici'ye bomba teklif !

MEHMET EKİCİ'YE BOMBA TEKLİF !

Burak Yılmaz'dan Mehmet Ekici'ye sürpriz teklif: Beijing Guoan'a gel...

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Trabzonspor'da kadro dışı kaldığı için sezon sonuna kadar futbol oynayamayacak olan Mehmet Ekici'ye, transfer döneminin devam ettiği Çin'den sürpriz bir çağrı geldi.

Karadeniz ekibinin kadro dışı bıraktığı ve Çin'e göndermek istediği Mehmet Ekici'ye sürpriz çağrı geldi. Futbol yaşantısını Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren Trabzonspor'un eski golcüsü Burak Yılmaz'ın, Mehmet'in Çin'e gitmeyi düşünmesi halinde kendi kulüplerine gelmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

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Guoan'ın 26 yaşındaki orta saha hakkında araştırma yaptığı ve olumlu rapor hazırladığı öğrenildi. Yılmaz'ın, deneyimli orta saha oyuncusunun futbol yaşantısını Çin'de devam ettirmek istemesi halinde kulübünün bu transfere sıcak bakabileceğini Ekici'ye ilettiği ifade edildi.

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