Mehmet Ekici transferinde flaş gelişme !

Fener’de yönetim, Teknik direktör Dirk Advocaat'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Mehmet Ekici için transferin son anına kadar Trabzonspor'dan yanıt bekleyecek. F.Bahçe yönetimi, Karadeniz ekibine yıldız oyuncu için 2 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Tecrübeli orta saha da “Fener'e ya şimdi ya da sezon sonunu bekler, sözleşmembitince giderim” diyerek bordo-mavililere rest çekmişti.

Kanarya’nın rakamı arttırması ve Ekici'nin de tümbaskılara rağmen “F.Bahçe'ye gitmek istiyorum” demesi nedeniyle Trabzon, transferin bitmesine sayılı günler kala 2.5milyonEuro'luk teklife sıcak bakmaya başlamıştı. Ancak Beşiktaş'tan Tolgay ismiKaradeniz ekibinin gündemine düşünce bordo-mavililer yeniden eski tavrına döndü. Ekici inadını sürdüren sarı-lacivertliler ise transferin son saatine kadar bekleme kararı aldı.

Fenerbahçe’nin bu transferi son ana kadar beklemesinin en büyük nedeniEkici'nin, Trabzon'a, “Benimiçin hiçbir yerle anlaşmayın. F.Bahçe'den başka bir nyere gitmem” tavrı oldu. Yıldız orta sahanın babası ve ailesi de bordo-mavili yönetime baskısını sürdürüyor. Trabzonspor camiasında birçok ismin ortak kanısı ise sezon sonunda bedelsiz gidecek bir oyuncu için gelen 2.5 milyonEuro'luk teklifin geri çevrilmemesi yönünde.