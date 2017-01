''Mehmet Ekici transfer listemizde yok''

Tecrübeli hoca, "Mehmet Ekici'nin adı bizimle geçmiyor. Trabzonspor, Mehmet Ekici ile anlaşamıyor, bırakmak zorunda. Mehmet Ekici'yi alırsam, Talisca, Tolgay, Olcay ve Oğuzhan'ı bırakmam lazım. Bizim önceliğimiz şu an santrfor" diye konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

'Üç hedef için varız. Yönetim oldukça destek veriyor. Transferden kaynaklanan sorunlar var. Bu sorunlar her takım için geçerli. Onlara layık bir futbol oynamak için çok büyük sorumluluğumuz var. Bizden herkes başarı bekliyor. Ülkemizde maalesef krizler var. İnşallah bunlar bir son bulur. Tüm insanlığın mutluluğu hak ettiğini biliyorum. Bunları yok etmek isteyenlere karşı hep birlikte el ele vermeliyiz. Siyasi anlamda düşünmeden söylüyorum. Güven ve huzurun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bizim rakiplerimiz düşman değildir. Bu bir oyun. Farklı düşüncelerle bir bütün oluşturmalıyız.

Dışarıya mesaj vermek için bir araya geldik

Hep birbirimizi sorgular hale geldik. Dün de gördünüz. Dün de hep birlikteydik. Yine yarışacağız. Dışarıya mesaj vermek için bir araya geldik. Sahada maç yapacağız. Osmanlıspor'la maç yapacağız. Kazanır veya kaybedersin, hayat devam edecek. 18 takımlı ligde bir şampiyon çıkacak. Onun için ikinci yarının fair play içerisinde oynanmasını diliyorum. Düşüncelerimizi söylemek zorundayız. Spor camiasında 50. yılı tamamlıyorum. Umarım güzelliklerin olduğunu bir 2017 olur."

İki yeni transfer de olumlu izlenimler bıraktı

Olumlu izler bırakan oyuncular önde. Mitrovic şu anda tatilden geldi. Yeni başladı. Babel daha hazır, daha önde. Antrenmanda iki oyuncu da olumlu izlenimler bıraktı. Hala transfer yapabileceğimizi söyleyebilirim. Başkandan bu konuyla ilgili yorum alabilirsiniz.

Oyuncu karakteri olarak teknik oyuncularımız var. Barcelona'nın Celta Vigo ile oynadığı son maçı izlediniz mi? Tekniğini, fizik gücü ile iyi birleştiren takım. Önde Neymar, Suarez, Messi hiçbir şey yapmadılar. Teknik beceri, yeteneklerin olabilir. Teknik taktik fizik olarak hepsini iyi kullanmalısınız. Biz üçünü de kullanmak istiyoruz. Alanı daraltmaya çalışıyoruz. Biz geçen sene hücumda çok fazla zenginlik yarattık. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi savunma yapmaya çalıştık. Pozisyon zenginliği fazla vermedik ama rakipten hatamızdan kaynaklanan goller yedik. Olcay, Ricardo, Kerim, Aras bunların hepsi iyi oyuncu. Üretkenliği yapanı oynatırım. Ricardo önde çok etkili oldu.

Veli de Aras da iyi çalışıyor

Talisca'nın düzelmesi iyi. Caner'in dönmesi mart mı olur, nisan mı olur bilemem. Kenarda fazlalıklarımız var. Rekabet lazım. Sık sık değişiklikler sıkıntı yapabilir. Veli de Aras da iyi çalışıyor. Ama şans olarak Oğuzhan, Tolgay daha önde. Ben takımı düşünüyorum. Belki 1 ay sonra daha farklı olacak. Geniş kadro tutuyoruz. Ama sayı fazlalaştıkça oyuncu da demoralize olur. Şu an şans itibarıyla Veli'nin oynaması tabii ki zor. Aynısı Aras için de geçerli.

Önce kendimizi aşmalıyız

Şu anda lider Başakşehir. İkinci yarıyı da lider bitirebilir. İlk 5 haftada 3 maç kaybettiğiniz zaman her şey tersine dönebilir. İlk 6 lig maçı çok önemli. Bizim ilk rakibimiz şu an Osmanlıspor. Rakibiniz 1 tane değil. Önce kendinizi aşmalısın. Şu anda her şey elimizde. Başakşehir'i de başarılı buluyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bursaspor var, Trabzonspor yeni atılım yapıyor. Biz en rahat kazanacağımız Kasımpaşa maçını kaybettik. Osmanlıspor maçında 3 puan istiyoruz. Her rakibi yenip diğer takımların ne yaptığına bakmak istemiyoruz.

Şampiyonluğu daha çok istiyorum

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefimiz daha büyüktü. Şampiyonluğu daha fazla istiyorum. Ama UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı olmak istiyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir takımla oynayacağız. Zor bir takım. İyi oynadıklarını biliyorum. UEFA'da da tur atlamak istiyoruz. Şampiyonluğu daha fazla istiyorum.

Mehmet Ekici listemizde yok

Mehmet Ekici'nin durumu biraz farklı. Mehmet Ekici'nin adı bizimle geçmiyor. Trabzonspor, Mehmet Ekici ile anlaşamıyor, bırakmak zorunda. Mehmet Ekici'yi alırsam, Talisca, Tolgay, Olcay ve Oğuzhan'ı bırakmam lazım. Bizim önceliğimiz şu an santrfor. Biri sakatlansa hazırlık maçında santrforum olmayacak. Transfer idari, teknik bir yatırımdır. Teknik olarak bizim istediğimiz santrfor. Cenk tek kaldı çünkü. Transferlerle ilgili duruma göre değişebilir. Oyuncu mutlu olmayabilir, kulüp mutlu olmayabilir. Adriano'yu açıkta oynayabilir. Açıktan sol bek olarak bir tek elimde Olcay var. Transfer döneminin sonuna kadar her şey olabilir. Rekabeti sağlayacak oyuncular alınabilir. Sosa öyle bir insan değildi, tuhaf bir hale düştü. Gideceğini bile bile idmana çıktı. Ben iyi oyuncuları asla bırakmam. 3-4 sene çalışmak isterim.

Trabzonspor ya da Milli Takım'la görüşmedim

Trabzonspor'a neden gideyim. Gizli işim olmaz. Olsa açıkça söylerim. Trabzonspor'u seviyorum. Ama kulübümü de çok seviyorum. Mitrovic'i ilk 11 için aldık tabii. Oynatmak için transfer yapıyoruz. Trabzonspor maçında Rhodolfo'yu koyduk sırıtmadı, ama bir maçta sırıttı. Rhodolfo iyi oyuncu ama Marcelo hepsini geçti."