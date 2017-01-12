Mehmet Ekici sezon sonu Beşiktaş'ta !

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin talip olduğu Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici dün siyah beyazlı yönetici Umut Güner'le bir araya geldi ve anlaştı. Mehmet Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor forması giyecek ve sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş'a katılacak.

Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mehmet Ekici'nin babası ve menajeri Hacı Ekici ile bir araya gelip son kez pazarlık yaptı.

Görüşmeler sonucunda Güner ve baba Ekici prensipte anlaşma sağlayıp el sıkıştı.

Yapılan anlaşmaya göre Mehmet Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor'da forma giymeye devam edecek, sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş'a katılacak.

Bu ilginç anlaşmanın sebebi ise teknik direktör Şenol Güneş'in, "Kadromda Mehmet Ekici'nin pozisyonunda oynayan futbolcu var. Devre arasında gelmese de olur" sözleri büyük rol oynadı.

HACI EKİCİ: 'FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜK AMA...'

Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici ise, "Biz daha önce Fenerbahçe ile görüştük. Fakat ciddi bir durum yoktu. Mehmet sezon sonunda Beşiktaş'a gidecek" dedi.