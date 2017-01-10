Mehmet Ekici olmazsa Alan Patrick

F.Bahçe'nin Aatıf'ı kampa çağırması takımda kalacağı şeklinde yorumlandı. Ekici bonservisiyle transfer edilecek

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferine odaklanırken, Aatıf'ın takımda kalma durumu arttı. Sarı-Lacivertli yöneticiler Aatıf'ı dün akşam kampa çağırdı. Bu gelişme Faslı futbolcunun takımda kalma ihtimalini güçlendirdi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Aatıf' ı vermekten vazgeçtiği ve Mehmet Ekici için Trabzonspor'a bonservis bedeli teklif edeceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in M.Ekici'yi alamaması durumunda Karavayev'i transfer ettiği Shakhthar'dan Alan Patrick'i de kiralayacağı ortaya çıktı. En son Flamengo'da kiralık oynayan ve geçen ay Shakthar'a dönen Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Dick Advocaat'ın da Alan Patrick ismine onay verdiği ifade edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin 10 numara transferini sonuçlandırması bekleniyor.



MEHMET EKİCİ İLE ÜÇLÜ TRANSFER ZİRVESİ

Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken, Trabzonspor cephesinde de ilginç gelişmeler oluyor. Bordo- Mavili takımın teknik patronu Ersun Yanal, dün Mehmet Ekici ile bir görüşme yaptı. Yanal, "Eğer kalmak istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Ben de transferin netleşmesini istiyorum" dedi. Ekici, Başkan Muharrem Usta ile de görüştü. Antrenmanlarını eksiz olarak yapan Ekici'nin, bazı arkadaşlarına ise, "Şu an geleceğimde ne olacak bende bilmiyorum" dediği öğrenildi..