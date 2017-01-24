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Mehmet Ekici için bir teklif daha !

MEHMET EKİCİ İÇİN BİR TEKLİF DAHA !

Fenerbahçe, Mehmet Ekici için teklifini 2.75 milyon Euro’ya çıkarttı.

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Hollandalı çalıştırıcı 1-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından yönetime mesaj gönderdi, “Kazanmamız bir şey değiştirmez. Transfer şart” dedi. Sarı-Lacivertliler yeniden harekete geçti. Fenerbahçe Yönetimi, Trabzonspor’un kadro dışı bıraktığı ve Advocaat’ın çok istediği Mehmet Ekici için teklifini 2.75 milyon Euro’ya (11.1 milyon TL) yükseltip, yanıt beklemeye başladı.
 
Fenerbahçe, Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek yeniden şampiyonluk yarışında iddialı hale geldi. Takımın ortaya koyduğu mücadele, teknik heyet, yönetim ve taraftarı mutlu etti.
 
Ancak bu kritik galibiyete rağmen Advocaat, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında, “Bu maçtan önce de uzun zamandır kadroya yeni eklemeler yapmamız gerektiğini söylüyordum. Hâlâ da aynı fikirdeyim. Bunun skorla ilgisi yok. Biz sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da planlıyoruz” diyerek yönetime transfer mesajı gönderdi. Fenerbahçe Yönetimi de Mehmet Ekici için bir kez daha harekete geçme kararı aldı. Daha önce yıldız futbolcu için 2 milyon Euro’luk (8.1 milyon TL) teklif yapılmıştı. Sarı-Lacivertliler bu rakamı 2.75 milyon Euro’ya (11.1 milyon TL) yükseltti. 
 
Trabzon kabul etmezse...
 
Trabzonspor, Beşiktaş’a gitmeyi kabul etmeyip, yeni sözleşme imzalamayan Mehmet Ekici’yi kadro dışı bırakmıştı.
 
Fenerbahçe’nin teklifi artırmasının ardından Bordo-Mavililer’in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Trabzonspor Yönetimi eğer bu teklifi kabul etmez ve başarılı oyuncu sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılırsa, futbolcuya ikinci devrede ödenecek maaş ile birlikte Bordo-Mavililer’in kaybı 3.5 milyon Euro (14.2 milyon TL) olacak! (Fanatik)
 

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