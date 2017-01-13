ANA SAYFA
Mehmet Ekici: Asla Beşiktaş’ta oynamam

MEHMET EKİCİ: ASLA BEŞİKTAŞ’TA OYNAMAM

Trabzonspor futbolcusu Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'a transfer olmayı kesinlikle istemediği iddia edildi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Gökhan Dinç 24 Spor Gecesi Programı’nda Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici ile arasında geçen konuşmayı aktardı. Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’ye transferini engellediğini düşünen Ekici’nin, “Asla Beşiktaş’a gitmem” dediği ifade edildi.

Programda Mehmet Ekici’nin ağzından aktarılan cümleler şu şekilde:

“Ben Fenerbahçe ile anlaşmama rağmen Trabzonspor’un anlaşmasının önemli olduğunu söyledim. Beşiktaş benim Fenerbahçe’ye transferimi bozmaya çalıştı. Benim rengim belli. Ne olursa olsun Trabzonspor oynatsa da oynatmasa da sezon sonunu bekleyeceğim ve Fenerbahçe’ye imza atacağım. Beşiktaş transferimi bozmaya çalıştığı için asla Beşiktaş’ta oynamayacağım.”

AMK Gazetesi
221
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Drogba Corinthians'ı ikiye böldüGalatasaray'ın Konyaspor kadrosu belli oldubeIN Sports spiker Çağıl Özge Özkul'u transfer etti
Ertem Şener'in tahmini taraftarların diline düştüMehmet Ekici: Asla Beşiktaş’ta oynamamEmenike Kazan yolcusu
Ozan Tufan sitem etti: Açlıktan ölüyorum !Anthony Bennett resmen Fenerbahçe'deGalatasaray Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS