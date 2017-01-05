Mehmet Ekici 5.5 yıl rötarla geliyor

Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Ekici'nin transferi için gün sayıyor...



GÖZLER AATIF'TA

Takasta teklif edilen Aatif Chahechouhe'nun Trabzon'la ile anlaşması durumunda çubuklu formayı giyecek olan Mehmet Ekici tam 5.5 yıl rötarla Fenerbahçeli olacak.



GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Gurbetçi futbolcu 2011 yılında Bayern Münih formasını giyerken Fenerbahçe'den çok ciddi bir teklif almış fakat "Kariyerimi Almanya'da sürdüreceğim" diyerek Werder Bremen'in yolunu tutmuştu. Ardından kariyeri düşüşe geçen Mehmet Ekici, Trabzonspor'da yeniden eski günlerine dönmeyi başardı.



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