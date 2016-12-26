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Mehmet Demirkol'dan hakeme sert tepki

MEHMET DEMİRKOL'DAN HAKEME SERT TEPKİ

Yorumcu Mehmet Demirkol, NTV Spor'daki Spor Servisi programında olay yaratacak açıklamalar yaptı.

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Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçları değerlendiren Mehmet Demirkol, özellikle hakemler konusunda dikkat çekici yorumlar yaptı. NTV Spor’daki Spor Servisi programında Fuat Akdağ’ın sorularını yanıtlayan Demirkol’un değerlendirmeleri şöyle:

“BRUMA BİR DEĞİL İKİ DEFA YUMRUK ATTI”

“Hakemler inanılır gibi değil. Hangi maçta hangi hakem hangi saçmalığı yaptı, artık karıştırmaya başladık. Gerçekten çok acayip. Bruma’nın Alanya maçında yaptığı hareketin karşılığı net kırmızı kart. Bir değil iki tane yumruk savurdu. Bir yumruğun karşılığı kırmızı kart, iki tanesi ne renk bilmiyorum! Sağlı sollu vuruyor.”

“HALİS ÖZKAHYA DİZİLERDE OYNASIN”

“Halis Özkahya ile ilgili görüşüm net. Yakışıklı adam, dizilerde oynayabilir ama hakemlik yapmasın. Bakın bilerek söylüyorum; hakemler bu hafta Türkiye ligini sabote ettiler. Net olarak sabote ediyorlar. Diyecekler ki, ‘bilerek mi yapıyor?’ Ben de diyorum ki, ‘Bu yetenek ve bu form durumlarıyla bu hakemlere ısrarla maç yönettirmek, bilerek kasten yapmaktır.”

AMK Gazetesi
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