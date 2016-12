Mehmet Demirkol'dan Babel için sert yorum

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi.

Beşiktaş'ın söz kestiği Ryan Babel'i ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki İrfan Can Kahveci için çarpıcı yorumlar yapan Demirkol, Samuel Eto'o hakkında da ilginç sözler söyledi. Mehmet Demirkol'un Babel için yaptığı değerlendirme sosyal medyada büyük yankı yarattı. Hollandalı futbolcuyu eleştiren Demirkol'un sözleri için çok sayıda yorum yapıldı.



İşte Mehmet Demirkol'un değerlendirmeleri...



"BABEL DOĞRU TRANSFER DEĞİL"



"Genelde İspanya-Türkiye transfer ilişkisi şöyle işler; Türkiye’den oraya gidenler başarılı olur, İspanya’dan buraya gelenler başarılı olamaz. Genelde bu böyledir. Ama istisnaları da vardır. Açıkçası ben şu ana kadar Babel’den beklediğimi hiç göremedim. Doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ben umutlu değilim. 'Babel'den başka adam mı yok?' diyebilirsin, yönetim de şunu der: 'Yok abi, kimse Türkiye'ye gelmek istemiyor."



"RIEKERINK ETO'O'YU DUYUNCA!.."



"Riekerink'e 'Eto'o'yu alalım mı?' denmiş; Riekerink de 'Benim yerime mi?' demiş. Galatasaray'ın ileri uçtaki 5'lisi iyi top çeviriyor. Arkadaki 5'li buna ayak uyduramıyor. Eren Derdiyok hiçbir zaman garanti golcü olmadı. Hep düşük yüzdeli bir santrfordu. Riekerink'in, asıl işi olan altyapıyı da yapıyor olması lazım. Neden oynatmıyor genç oyuncuları? Çünkü işleyen altyapı yok."



"ETO'O EN ZENGİN AFRİKALI"



"Eto'o, spor tarihindeki Afrikalılar arasında en yüksek servete ulaşmış atlet. 100 milyon Euro'nun üzerinde parası var. Adam, bildiğin zengin! Ama hala futbol oynamaya çalışıyor. Niye? Birinci sebebi futbolu çok seviyor. İkinci sebebi ise para kazanmayı çok seviyor. Adam inanılmaz hırslı. Egosu var mı, var; ama idare edilebilecek düzeyde. Eğer sen de idare edebileceğine inanıyorsan alacaksın."



"İRFAN CAN ÇOK YETENEKLİ AMA..."



"İrfan Can Kahveci çok yetenekli bir futbolcu. Oyun görüşü çok iyi. Ancak 2 problemi var. Birincisi; kendini ispat etme kaygısıyla zaman zaman pozisyonları çok fazla zorluyor. İkincisi, Alex Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Çok koşmadığı için...



"ALEX BİLE FENER'E YETMEDİ"



Alex gibi bir futbolcu 10 numara pozisyonuna yetmedi. Sadece Aykut Kocaman'a değil Aragones'e de yetmedi. Hatırlayın Aragones Alex'i geride oynatmıştı. Evet, İrfan Can çok yetenekli ancak daha önünde çok yol var. 'Fenerbahçe'yi kurtaracak 10 numara' dersek yanlış yaparız. Biz Salih Uçan'dan böyle bir performans bekledik ama şimdi kadroya giremiyor. Bu kadar genç oyunculara böyle yükler yüklememek lazım. 'İrfan Can 10 senelik 10 numara değil' diyorlar ama öyle değil."