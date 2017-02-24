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Mehmet Baransu nezarete atıldı !

MEHMET BARANSU NEZARETE ATILDI !

Şike'de kumpas davasında gerginlik yaşandı...

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Şike'de kumpas davasında Mehmet Baransu ile Trabzonspor'un eski vekili ve şu an Recep Denizer vekili olarak görev yapan avukat Nusret Yılmaz arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'nin de yer aldığı kumpas davasında mahkeme başkanı katılım ile ilgili talepleri alırken ilk söz Mehmet Baransu'ya verildi. Baransu taleplerini bitirdikten sonra Trabzonspor'un eski vekili ve şu an Recep Denizer vekili olarak görev yapan avukat Nusret Yılmaz'a dönerek bu davada Trabzonspor'un eski vekilinin olmasını anlayamadığını söyledi. Baransu'nun bu sözleri üzerine Nusret Yılmaz, Baransu'ya yönelik duyulmayan bazı ifadeler kullandı. Yılmaz'ın bu sözleri üzerine tartışma büyüdü. Baransu, kendisine küfür edildiğini iddia etti. Bu tartışma sürerken mahkeme başkanın uyarılarına rağmen susmayan Baransu jandarmalar tarafından nezarete atıldı.

BY-LOCK İTİRAFI
Fenerbahçe'ye şike kumpası davasının kilit ismi eski organize şube müdürü Nazmi Ardıç'tan by-lock itirafı geldi. FETÖ ile ilgili davalarda terör örgütü üyesi olmanın en önemli şartı kabul edilen by-lock programını kullandığını itiraf eden Ardıç bu program telefonunda yüklü olmasına rağmen hiç kullanmadığını iddia etti. Ardıç'ın bu itirafının davanın seyri açısından çok önemli olduğu ifade ediliyor.

Hürriyet
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