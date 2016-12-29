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Medhi Benatia hamlesi !

MEDHİ BENATİA HAMLESİ !

Devre arası transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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Sarı kırmızılı takımda sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdaki yerini alamayacak. 

Gönderilecek isimler arasında yer almasına rağmen Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle kadroda tutulacak olan Chedjou da Afrika Kupası nedeniyle yaklaşık bir ay takımdan uzak kalacak.

Bir başka stoper Semih Kaya'nın ise sık sık yaşadığı sakatlıklar, ikinci yarıda verilecek olan şampiyonluk mücadelesi için gücen vermiyor.

Bu gelişmeler sonrası Galatasaray transferde stoper mevkii için gözünü Serie A devi Juventus'un savunmacısına çevirdi.

Juve'de beklentileri karşılayamayan ve devre arasında Bayern'e geri döneceği konuşulan Medhi Benatia için sarı-kırmızılıların kiralama teklifi yapmayı düşündüğü bildirildi.

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