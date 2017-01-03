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Mata'nın transferi, Griezmann'a bağlı

MATA'NIN TRANSFERİ, GRİEZMANN'A BAĞLI

Juan Mata ise kişisel bloğundan FBahçeliler'i umutlandıran bir açıklama yaptı.

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Manchester United menajeri Jose Mourinho, Atletico Madrid'den Saul ve Antoine Griezmann'ı istiyor. Mourinho, Times'ın haberine göre; iki yıldızı alabilirse, transfer bütçesi bulmak zorunda. 
 
Portekizli, finansmanı David de Gea, Ander Herrera ve Juan Mata'yı satarak sağlamanın planlarını yapıyor. Dick Advocaat'ın Başkan AzizYıldırım'dan mutlaka alınmasını istediği Juan Mata ise kişisel bloğundan FBahçeliler'i umutlandıran bir açıklama yaptı. İspanyol oyuncu, "Bu ay benim için çok önemli ve yakında size bir sürprizim olabilir" diye yazdı. 

Akşam

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