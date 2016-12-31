Mas ve Joao Pereira imzaya geliyor

Joao Pereira ve Emmanuel Mas’ın, kulüpleriyle ilişiğini kestiği, yılbaşı tatilinin hemen ardından Türkiye’ye gelerek Bordo-Mavili kulüple masaya oturacakları öğrenildi.
Sezonun ilk devresinde hem ligde hem de kupada hiç beklemediği sonuçlarla karşılaşarak taraftarlarını kahreden Trabzonspor, ara dönemde kadrosuna katmaya hazırlandığı deneyimli ve yetenekli oyuncularla birlikte üzerindeki kara bulutlardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Yaklaşık son 1 aydır teknik patron Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda dış transferde hareketli günler geçiren Bordo-Mavililer, Emmanuel Mas ve Joao Pereira transferlerini yılbaşından hemen sonra resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
Jorge Jesus, Joao’yu onayladı
Sporting Lizbon ve Portekiz Milli Takımı’nın deneyimli sağ beki Joao Pereira için takımıyla kesin anlaşmaya vardığı öğrenilen Trabzonspor’un 32 yaşındaki oyuncuya yılın ilk günlerinde imzayı attıracağı kaydedildi. Portekiz gazetesi O Jogo da, Sporting’in kupada oynayacağı Varzim maçının kadrosuna alınmayan deneyimli oyuncunun kulüple bağlarını kesinlikle kopardığını iddia etti. Takımın teknik direktörü Jorge Jesus da kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Şu anda Joao’nun bir transfer durumu var. Kesin mi bilmiyorum” sözleriyle Trabzonspor’u işaret etti. Bordo-Mavililer’in oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Mas’ın yerine oyuncu aldılar
Devre arası transfer döneminde kadro kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Trabzonspor’un savunmaya yapacağı bir diğer takviye Emmanuel Mas ise takımı San Lorenzo’ya veda etti. Ole gazetesi, Arjantin kulübünun, deneyimli sol bekin yerine Cruz Azul’dan Omar Mendoza’yı kadrosuna kattığını iddia etti. Mas’ın ise Trabzonspor’a transferinin 2 milyon Dolar’a bittiğini öne süren gazete, Noel tatilinin hemen ardından oyuncunun imza için Türkiye’ye hareket edeceğini belirtti.
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MAS VE JOAO PEREİRA İMZAYA GELİYOR
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Joao Pereira ve Emmanuel Mas’ın, kulüpleriyle ilişiğini kestiği, yılbaşı tatilinin hemen ardından Türkiye’ye gelerek Bordo-Mavili kulüple masaya oturacakları öğrenildi.
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