Martin Caceres'in yeni takımı belli oldu

Devre arasında Trabzonspor'la transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelen Martin Caceres, Premier Lig'e gidiyor. Uruguaylı defans oyuncusunun bugün yeni kulübüne resmi imzayı atması bekleniyor.

Trabzonspor'un devre arasında İstanbul'a getirdiği ancak transferinden vazgeçtiği Martin Caceres, İngiltere Premier Ligi'ne gidiyor.

Uruguay basınından Martin Charquero'nun haberine göre; Martin Caceres, Southampton'la anlaşmaya vardı. Uruguaylı defans oyuncusunun sağlık kontrollerinde hiçbir sorun çıkmadığı ve bugün İngiliz kulübüne imza atacağı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Martin Caceres'in önceki günlerde adı eski kulübü Barcelona ile de anılmıştı.

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