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Marsilya Lionel Carole'ün peşinde

MARSİLYA LİONEL CAROLE'ÜN PEŞİNDE

Fransız ekibi Marsilya, sakatlanan Henri Bedimo'nun yerine Galatasaray'dan Lionel Carole'ü düşünüyor.

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Marsilya'nın sakatlanan Henri Bedimo'nun yerini doldurmak için harekete geçtiği belirtilirken Galatasaray'da forma giyen Lionel Carole'ün de adaylar arasında yer aldığı belirtildi. Fransız basını, Carole'ün diğer isimlere göre daha ilginç ve ucuz profilde bir oyuncu olduğunu vurgularken; genç futbolcunun değerinin 3.5 milyon euro olduğu hatırlatıldı.

Marsilya'nın ilgilendiği diğer isimlerin ise; Deportivo Alaves'de kiralık olarak forma giyen Atletico Madridli Theo Hernandez, PSV'de oynayan Jetro Willems, Aston Villa'nın sol beki Jordan Amavi ve Wolfsburg'un yıldız sol beki Ricardo Rodriguez olduğu belirtildi.

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