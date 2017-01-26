Marsilya, Adriano'yu resmen istedi

33 yaşındaki futbolcu için oldukça istekli olan Zubizarreta’nın, transfer dönemi kapanmadan işi bitirmeyi amaçladığı kaydedilirken, Beşiktaş yönetimi ise gelen teklif sonrası konuyu teknik direktör Şenol Güneş’e taşıdı.

Beşiktaş'ta son gelişmeler sezon başında Barcelona’dan transfer edilen yıldız oyuncu Adriano Correira ile ilgili. Fransa’nın köklü takımlarından Marsilya’nın Brezilyalı yıldızı transfer etmek istediği ortaya çıktı.



Bir süre önce Marsilya’da Sportif Direktör olarak göreve başlayan Barcelona’nın efsane kalecilerinden Andoni Zubizarreta, Adriano’yu Fransız ekibinin kadrosuna dahil etmek istediği ve bu nedenle Fransız yetkililerin Beşiktaş’ın kapısını çaldığı kaydedildi.



33 yaşındaki futbolcu için oldukça istekli olan Zubizarreta’nın, transfer dönemi kapanmadan işi bitirmeyi amaçladığı kaydedilirken, Beşiktaş yönetimi ise gelen teklif sonrası konuyu teknik direktör Şenol Güneş’e taşıdı.



Teknik heyetin vereceği son kararın ardından Adriano’nun durumunun netlik kazanacağı öğrenilirken, Brezilyalı gitmekten yana bir tavır koyarsa oyuncunun önü açılacak.



Bu transferden gelecek olan para da yeni forvet transferinde kullanılacak.



FORVETE SÜRPRİZ BİR İSİM

Santrfor bölgesi için Demba Ba ile anlaşmaya varan ancak bu transfer için teknik direktör Şenol Güneş'in onayını bekleyen bekleyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Emmanuel Adebayor'un menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Şu anda kulüpsüz olan ve Afrika Kupası'nda ülkesi Togo için ter döken oyuncunun bonservis bedelinin bulunmadığı ifade edildi.



Habertürk