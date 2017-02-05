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Marsel İlhan Türkiye'ye turu getirdi !

MARSEL İLHAN TÜRKİYE'YE TURU GETİRDİ !

Marsel İlhan'ın Güney Kıbrıslı rakibini mağlup etmesiyle Türkiye, Davis Cup'ta 2. tura yükseldi.

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Davis Cup Avrupa-Afrika bölgesi 2. Grup ilk tur eşleşmesinde Türkiye, rakibi Güney Kıbrıs'ı 4-1'lik sonuçla geçerek adını ikinci tura yazdırdı.

Eşleşmenin ilk gününü 2-1 önde tamamlayan Türkiye'de ikinci günün ilk maçında Marsel İlhan korta çıktı. Güney Kıbrıslı rakibi Petros Chrysochos karşısında ilk seti 5-7 kaybetmesine karşın diğer setleri 7-5, 7-6 ve 6-4'lük sonuçlarla kazanan temsilcimiz, seride durumu 3-1'e getirerek Türkiye'ye 2. tur vizesini kazandırmış oldu.

Eşleşmede nihai skoru belirleyecek maçta ise Altuğ Çelikbilek ile Nicholas Campbell karşı karşıya geldi. Temsilcimizin rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle mağlup etmesiyle Türkiye, 5 maç üstünden oynanan seriyi 4-1 kazanmayı başardı.

Davis Cup 2. Grup'a üst üste üçüncü kez galibiyetle başlayan Türkiye'nin ikinci turdaki rakibi, Tunus-İsveç serisinin galibi olacak.

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