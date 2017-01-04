ANA SAYFA
Marco Russ 8 ay sonra idmanda

MARCO RUSS 8 AY SONRA İDMANDA

8 ay önce vücudunda tümör bulunan Eintracht Frankfurtlu Marco Russ, hastalık sonrası ilk kez takımıyla antrenmana katıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve yaklaşık 8 ay önce vücudunda tümör tespit edilen Marco Russ, hastalığının ortaya çıkmasının ardından ilk kez takımla antrenman yaptı.

1.5 SAAT ÇALIŞTI

Russ, sezonun ikinci yarısına hazırlanan Eintracht Frankfurt'un bugün yaptığı antrenmanına çıkarak yaklaşık 1,5 saat takımla çalıştı. 

DEVRE ARASI KAMPINA GİDECEK

Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Nico Kovac, 31 yaşındaki Russ'un yeniden takıma katılmasına sevindiklerini ifade ederek, "Elbette bu güzel ve bizi mutlu etti." dedi.

Kovac, Russ'un Abu Dabi'de yapılacak devre arası kampına götürüleceğine işaret ederek oyuncuyu yavaş yavaş geliştireceklerini kaydetti.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından 30 Nisan'da Marco Russ'tan alınan numune sonucunda, futbolcunun vücudunda tümör olduğu saptanmıştı

Tecrübeli futbolcu, vücudunda tümör saptanmasına rağmen geçen sezon Eintracht Frankfurt ile Nürnberg arasında oynanan playout maçında forma giymiş, daha sonra yoğun bir tedavi sürecine başlanmıştı. Eintracht Frankfurt birkaç ay önce Russ'un sözleşmesini 2019'a kadar uzatmıştı.

81
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Hakemden ilginç karar !Bradley Lowery ayın golüne imza attıGalatasaray'da sıradaki yolcu Chedjou
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!Fenerbahçe’nin TFF’ye tepkisi işe yaradıTrabzonspor'dan Rodallega bombası
Şenol Güneş'ten Eto'o açıklamasıBeşiktaş, Mitrovic'le 3 yıllık anlaşma sağladıAdvocaat, forvet transferinden vazgeçti
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS