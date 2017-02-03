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Marcelo'ya övgü yağmuru

MARCELO'YA ÖVGÜ YAĞMURU

Beşiktaş Dergisi’nin Şubat sayısında Marcelo Guedes’in kariyer öyküsü kitap haline getirildi.

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Beşiktaş Dergisi’nin Şubat sayısında Marcelo Guedes’in kariyer öyküsü kitap haline getirildi. Siyah-beyazlı bazı futbolcuların, Marcelo ile ilgili görüşlerine de kitapta yer verildi. İşte oyuncuların görüşleri:

 TOSİC: Marcelo, savunmada beraber oynanması keyif veren bir futbolcu. Defans hattında verimli işler yaptığımızı düşünüyorum.
FABRİ: Kişisel olarak Marcelo’nun oyun anlayışını çok takdir ediyorum. Onunla paslaşırken içim ferah, birbirimizi anlayabiliyoruz.
ÖMER: Onunla adeta abi-kardeş gibiyiz. Mutluluk saçan iyi bir insan ve gerçek bir profesyonel.
ADRİANO: Esprili, dışa dönük ve eğlenceli. Tüm bunlara rağmen saha içinde de bir o kadar disiplinli.
TOLGAY: Marcelo defans hattından bizlere oyuna daha fazla ofansif katkı sunabilmemiz adına muhteşem bir destek veriyor.
QUARESMA: Golcü olması DA Marcelo’nun bir stoper olarak en avantajlı yanlarından birisi. Çok güçlü.
OĞUZHAN: Üst seviyede konsantre oluyor. Hava toplarında eşsiz bir hakimiyeti var. 

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