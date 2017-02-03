Marcelo'ya övgü yağmuru

Beşiktaş Dergisi’nin Şubat sayısında Marcelo Guedes’in kariyer öyküsü kitap haline getirildi. Siyah-beyazlı bazı futbolcuların, Marcelo ile ilgili görüşlerine de kitapta yer verildi. İşte oyuncuların görüşleri:

TOSİC: Marcelo, savunmada beraber oynanması keyif veren bir futbolcu. Defans hattında verimli işler yaptığımızı düşünüyorum.

FABRİ: Kişisel olarak Marcelo’nun oyun anlayışını çok takdir ediyorum. Onunla paslaşırken içim ferah, birbirimizi anlayabiliyoruz.

ÖMER: Onunla adeta abi-kardeş gibiyiz. Mutluluk saçan iyi bir insan ve gerçek bir profesyonel.

ADRİANO: Esprili, dışa dönük ve eğlenceli. Tüm bunlara rağmen saha içinde de bir o kadar disiplinli.

TOLGAY: Marcelo defans hattından bizlere oyuna daha fazla ofansif katkı sunabilmemiz adına muhteşem bir destek veriyor.

QUARESMA: Golcü olması DA Marcelo’nun bir stoper olarak en avantajlı yanlarından birisi. Çok güçlü.

OĞUZHAN: Üst seviyede konsantre oluyor. Hava toplarında eşsiz bir hakimiyeti var.