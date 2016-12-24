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Marcelo takıma geri dönüyor

MARCELO TAKIMA GERİ DÖNÜYOR

Brezilyalı stoper, bu akşamki Gaziantep maçında formasına geri dönecek.

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Beşiktaş’ın bu sezon ligdeki tüm maçlarında forma giyerek dikkat çeken Marcelo, bu unvanını, geçen haftaki Kasımpaşa maçında cezalı olduğu için kaybetmişti.
 
Bu karşılaşmada yerini vatandaşı Rhodolfo’ya bırakan Brezilyalı stoper, bu akşamki Gaziantep maçında formasına geri dönecek.
 
29 yaşındaki oyuncu, savunma hattında Dusko Tosic’le birlikte görev yapacak.
 

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