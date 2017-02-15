Maradona'ya otelde baskın !

Real Madrid - Napoli maçını izlemek üzere İspanya'da bulunan Maradona bir kadına saldırdığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından sorgulandı.

İspanya basınında çıkan haberlerde, Maradona'nın birlikte olduğu kız arkadaşı Rocio Oliva'nın, sabah otelin resepsiyonuna telefon ederek, eski futbolcunun kendisine vurduğunu söylediği belirtildi.

Oyuncunun otel odasına baskın düzenleyen yerel polisin sabah saatlerinde geldiği ve Maradona'yı kadının iddialarıyla ilgili sorguladığı öğrenildi.

Verilen ilk bilgilerde, Rocio'nun sadece aralarında sert bir tartışma olduğunu söylediği ve tarafların birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunmadığı kaydedildi.

Maradona ayrıca bir kadın gazeteciye saldırmakla da suçlanıyor.

Öte yandan, bu akşam Real Madrid ile karşılaşacak Napoli takımının da aynı otelde kaldığı ifade edildi.