ANA SAYFA
Maradona'ya otelde baskın !

MARADONA'YA OTELDE BASKIN !

Dünyaca ünlü futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın otel odası polisler tarafından basıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Real Madrid - Napoli maçını izlemek üzere İspanya'da bulunan Maradona bir kadına saldırdığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından sorgulandı.

İspanya basınında çıkan haberlerde, Maradona'nın birlikte olduğu kız arkadaşı Rocio Oliva'nın, sabah otelin resepsiyonuna telefon ederek, eski futbolcunun kendisine vurduğunu söylediği belirtildi.

Oyuncunun otel odasına baskın düzenleyen yerel polisin sabah saatlerinde geldiği ve Maradona'yı kadının iddialarıyla ilgili sorguladığı öğrenildi. 

Verilen ilk bilgilerde, Rocio'nun sadece aralarında sert bir tartışma olduğunu söylediği ve tarafların birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunmadığı kaydedildi.

Maradona ayrıca bir kadın gazeteciye saldırmakla da suçlanıyor.

Öte yandan, bu akşam Real Madrid ile karşılaşacak Napoli takımının da aynı otelde kaldığı ifade edildi.

43
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Sabri 16 teknik direktör eskitti !Igor Tudor'dan flaş Sabri yorumuRus modelden olay sözler ! Ronaldo...
İşte Tudor'un alacağı ücretIgor Tudor, Florya'da !Mustafa Denizli Eskişehirspor'da
1 milyar dolarlık maç !Van Persie kadroya alınmadı !Galatasaray Suudi Arabistan'a boşuna mı gitti ?
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS