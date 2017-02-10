Maradona'nın yeni adresi FIFA oldu

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bundan böyle FIFA'da görev alacağını duyurdu. Maradona'nın FIFA'da futbolu teşvik edecek bazı çalışmalar yapacağı belirtildi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maradona, "Nihayet hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. Artık temiz ve şeffaf bir FIFA için çalışacağım" dedi. Arjantinli efsanenin ne görev alacağı ise henüz tam olarak netlik kazanmadı.



