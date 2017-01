Maradona'dan olay açıklamalar

Efsane futbolcu Maradona, Napoli'deki ünlü San Carlo Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliğe açıklamalarıyla damgasını vurdu. Maradona etkinliğin bilet fiyatlarının yüksek olduğu eleştirisine, her zaman rekabet içinde olduğu Brezilyalı futbol efsanesi Pele'ye sataşarak yanıt verdi.Napoli'de kendisini her zaman evinde gibi hissettiğini vurgulayan Maradona, "Biletlerin 300 Euro olmasıyla ilgili sıkıntıyı aktardılar. Biliyor musunuz bunu neden yaptık? Çünkü Pele bir şovu 200'e yapıyordu. İşte o her zaman ikinci sırada gelmek durumunda." şeklinde konuştu.