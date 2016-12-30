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Maradona: Elinde olsa karısını bile satar

MARADONA: ELİNDE OLSA KARISINI BİLE SATAR

Napoli'nin efsane Arjantinli futbolcusu Diego Armando Maradona, Napoli başkanı hakkında olay yaratan sözler sarfetti.

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Efsane futbolcu Diego Maradona, Napoli'nin Juventus'a Higuain'i satmasını değerlendirdi, "De Laurentiis elinde olsa karısını bile satar." dedi.

"RONALDO EN İYİ DURUMDA DEĞİL"

Eşleşmenin Şubat ayında olmasının dezavantaj olduğunu iddia eden Maradona, "Keşke karşılaşmalar bugün oynansaydı. Çünkü Cristiano Ronaldo en iyi durumda değil. Şubat ayında Real Madrid'te bütün oyuncular en iyi durumuna gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

"NAPOLI DURUMU İYİ KULLANDI"

Higuain'in sezon başında Juventus'a transfer olmasını değerlendiren Maradona, "Napoligeçen sezon 96 gol atmıştı. Bu bir mucizeydi. Başkan Aurelio de Laurentiis, bu durumu çok iyi kullandı. Juventus'un forvet ihtiyacı olduğunu biliyordu ve Higuain'i sattı. Artık zaman değişti. Oyuncular forma için parayı reddetmiyor" ifadelerini kullandı.

Higuain'in Juventus'a satılmasını da değerlendiren Maradona, "De Laurentiis (Napoli başkanı) Juve'ye forvet gerektiğini gördü ve Higuain'i onlara sattı. O elinde olsa karısını bile satar'' ifadelerini kullandı.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armanda Maradona, 1984-1991 yılları arasında Napoli'de forma giydi.

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