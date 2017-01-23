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Manisaspor'da tweet krizi

MANİSASPOR'DA TWEET KRİZİ

Manisaspor'da Sercan Türkeri'nin attığı tweet kriz yarattı

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Spor Toto 1. Lig'de, Elazğsporla 2-2 berabere kalan Manisaspor'un maçta yedek kalan futbolcusu Sercan Türkeri'nin Twitter'daki paylaşımı, tartışma yarattı.

Haftalardır ilk 11'de forma giyen Sercan, Mikic'in transfer edilmesiyle Elazığspor randevusunda yedeğe düşerken, twitter hesabından iddiaya göre, "Ülkemizdeki yabancı futbolculara duyulan hayranlık ve taviz Türk futbolculara verilmediği sürece cacık olmaz Türk futbolunda. Yazıklar olsun" paylaşımında bulundu.

Sercan, daha sonra attığı ikinci tweette ise, "Sait hocaya herhangi bir gönderme yapmadım. Sadece genel bi sitemden ibaretti o kadar" ifadesini kullanarak Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın gönlünü almaya çalıştı. 
 
Olayla ilgili bir değerlendirme yapan Karafırtınalar ise, "Bizim takımda sadece 2 yabancı var. Ben geldiğimde Sercan ilk 11'de oynamıyordu, kadro dışıydı. Ona formayı ben verdim. 11 maçın 9'unda ilk 11'de oynadı. Sinirle kullanılmış bir ifade" dedi. 

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