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Mandzukic Beşiktaş’a önerildi

MANDZUKİC BEŞİKTAŞ’A ÖNERİLDİ

Juventus'un yıldızlarından Mario Mandzukic'in Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi.

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Gomez'in vedası sonrası sezon başında da Kara Kartal'ın gündemine gelenMario Mandzukic, bu kez menajeri tarafından siyah-beyazlılara önerildi. Juventus'ta mutsuz olan Hırvat yıldız, Şenol Güneş'in tam istediği santrfor tipi.

Devre arasında forvet takviyesi de yapmak isteyen Beşiktaş'a, yeni transfer Mitrovic'in menajeri Ivan Cvjetkov tarafından Mario Mandzukic önerildi. 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunan ve Higuain'in gölgesinde kaldığı Juventus'ta bu sezon mutsuz olan 30 yaşındaki Hırvat golcünün de temsilcisi Cvjetkov, Başkan Fikret Orman'ın sorusu üzerine Mandzukic'in 18 milyon Euro'luk astronomik teklif aldığı Çin'e gitmeye sıcak bakmadığını ve karar aşamasında kafası karışık durumdaki yıldız santrforun Beşiktaş ile görüşebileceğini iletti. 1.90'lık pivot kiralık gelebilir.

Mario Gomez'in vedasının ardından sezon başında birçok ismi takibe alan yönetim,Mandzukic ile de temasa geçmiş ancak yüksek maliyet engeli nedeniyle daha sonra Aboubakar'da karar kılmış, Kamerunlu oyuncu ise ilk yarıda beklentilerin altında kalmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarı ayağa kaldıracak bu transferi bir kez daha ‘satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle gündemine getirdi. Üstelik 1.90'lık pivot Mandzukic, Şenol Güneş'in Antalya kampında yaptığı ‘istediğim forvet' tarifine tam uyuyor.

AMK Gazetesi
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