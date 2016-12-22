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Manchester United'tan 45 milyon euro'luk teklif !

MANCHESTER UNİTED'TAN 45 MİLYON EURO'LUK TEKLİF !

Manchester united'ın takip ettiği İsveçli genç stoper Victor Lindelöf'ün Türk menajeri Hasan Çetinkaya transfer iddiası konusunda açıklama. yaptı.

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Aftonbladet'e konuşan Hasan Çetinkaya, "Evet, Victor Lindelöf için gelen bazı teklifler var, haberler doğru. Ancak, Victor şu ana kadar hiçbir kulüple anlaşmadı. Hala, Benfica ile devam eden bir kontratı var." dedi.

"TEKLİFLER VAR"

Benfica'nın Manchester United ile anlaşıp anlaşmadığına dair gelen soruya Hasan Çetinkaya, "Benfica, kimle görüşüyor, bonservis için anlaştı mı bilemiyorum, bu konuda konuşamam. Herhangi bir kulüp adı da veremem. Sadece, Benfica'ya çeşitli tekliflerin olduğu ve bu tekliflerin ciddi şekilde değerlendirildiğini söyleyebilirim. Yakın zamanda Benfica ile bir toplantımız var. Bu toplantıda dikkatli kararlar almamız gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı. 

 İDDİA: "45 MİLYON EUROYA TAMAM!"

İngiliz basını, Manchester United'ın Benfica ile Victor Lindelöf için 45 milyon Euro bonservis ücreti konusunda anlaşmaya vardıklarını öne sürdü. Haberin detayında, Lindelöf'ün çarşamba günü Rio Ave maçıyla birlikte Benfica'ya veda edeceği belirtildi.

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