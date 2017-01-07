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Manchester United istedi, Malatyaspor reddetti

MANCHESTER UNİTED İSTEDİ, MALATYASPOR REDDETTİ

Sercan Yıldırım, TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a önerildi.

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Bir dönem İngiliz devi Manchester United'ın kanca attığı Sercan Yıldırım, TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a önerildi. Ancak Şanlıurfaspor'daki referansı nedeniyle istenmedi.

Vah Sercan’ın haline vah! Bursaspor’un tarihi şampiyonluğunda pay sahibiydi. Manchester United bile onu izledi.
 
Galatasaray’a gitti, kariyeri dibe indi. Urfa’ya kadar düştü. Tam geri döndü ayağa kalktı dedik ama Hamza hocanın bir türlü gözüne giremedi.
 
Bursa’da 10 maçta şans bulan, Antalya kampında da umutsuz vaka olarak gezinen Sercan Yıldırım’ın TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a önerildiği, ancak Şanlıurfaspor referansı nedeniyle istenmediği konuşuluyor.
 
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