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Mamadou Sakho’dan Galatasaray’a müjde

MAMADOU SAKHO’DAN GALATASARAY’A MÜJDE

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da oynayan Mmadou Sakho, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor.

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GALATASARAY

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14 Ocak 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
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GALATASARAY

Mamadou Sakho’dan Galatasaray’a müjde!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da oynayan Mmadou Sakho, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor.
09:388 Ocak 2017
[Mamadou Sakho’dan Galatasaray’a müjde!]

Liverpool'dan ayrılmayı kafasına koyan Mamadou Sakho, kariyerine devam etme şansı yüksek olan ülkeler arasında Türkiye'yi işaret ederek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Ahmet Çalık transferinde istediği aşamayı kaydedemeyen Galatasaray yönetimi, bir yandan da Liverpool'dan ayrılması beklenen Mamadou Sakho ile görüşmelerini sürdürüyor. 1.87 boyunda ve 26 yaşındaki Fransız stoperi renklerine katmak isteyen sarı-kırmızılılar, çok sayıda takımla birlikte kıyasıya bir yarış içerisine girdi.

Başarılı futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından çalışırken çektiği videoyu yayımlayarak altına aralarında Türk Bayrağı'nın da bulunduğu toplam 9 ülkenin bayrağını koyarak, “Sahalara geri dönüyorum” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım taraftarları heyecanlandırırken, yönetimin bu konuda çalışmaları da sürüyor.

AMK Gazetesi
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