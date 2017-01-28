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Malatyaspor'da şok istifalar

MALATYASPOR'DA ŞOK İSTİFALAR

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yönetim kurulunda 5 üye istifa etti.

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Kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı yazılı  açıklamada, yönetim kurulunun dün kulüp başkanı Adil Gevrek'in başkanlığında  toplandığını belirtti.
 
Yönetim kuruluna Rıza Ataş, Ednan Çoban, Ahmet Güler, Seyit Doğan ve  Ahmet Bağdat'ın istifa dilekçelerini tebliğ ettiklerini ve bunların kabul  edildiğini kaydeden Gündüz, Hamit Sürmeli, Ahmet Perk, Burak Çakır, Gökhan Çelik  ve Nusret Çalyak'ın yedek üyelikten asil üyeliğe geçtiklerini kaydetti.
 

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