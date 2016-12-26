Malatyaspor, Sezer Özmen ile anlaştı

Sezer Özmen’in Evkur Yeni Malatyaspor yönetimiyle yaptığı görüşmede kendisine sunulan teklifi kabul ettiği ifade edildi. Savunma oyuncusu Sezer, 1. Lig'de bugüne kadar 97 kez forma giyerken, Süper Lig’de ise 15 resmi müsabakaya çıktı.

“Takibimizde olan bir oyuncuydu”

Transferle ilgili İHA’ya konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, “Sezer Özmen takibimizde olan bir oyuncuydu. Kendisiyle son yaptığımız görüşmede anlaşmaya vardık. Sezer, birçok kulüpte forma giymiş ve kendini kanıtlamış bir isim. Kendisiyle her konuda anlaşmaya vardık. Böylelikle savunmaya yapmayı planladığımız takviyeyi de gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.