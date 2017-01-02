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Malatyaspor, Djuric'in transferini bitiriyor

MALATYASPOR, DJURİC'İN TRANSFERİNİ BİTİRİYOR

Yeni Malatyaspor için Cesena’nın 1.99’luk forveti Milan Djuric’in bonservis ücretini indirmek için pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

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Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Transferde görüşme halinde olduğumuz Milan Djuric’in 1,5 milyon euro olan bonservisini indirmek için görüşmelerimiz sürüyor. Djuric’i transfer etmek için gerekirse sponsor bulacağız” dedi.

TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, transfer çalışmaları kapsamında forvet bölgesi için düşünülen İtalya Seri B takımlarından Cesena’nın 1.99’luk forveti Milan Djuric’in bonservis ücretini indirmek için pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
 
Gevrek: “Her konuda anlaştık ama biraz bonservisi yüksek”
Transferdeki son durumla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Gevrek, “Milan Djuric ile pazarlığımız sürüyor. Çok istediğimiz bir futbolcu. Her konuda anlaştık ama biraz bonservisi yüksek. Djuric’i transfer etmek için gerekirse sponsor bulacağız. Çünkü forvette bir pivot santrfor eksiğimiz var. Sinan’ın da ayrılması gündemde biliyorsunuz. Bu bölgeye direkt oynayacak bir futbolcu almamız şart” diye konuştu.

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