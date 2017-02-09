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Mahmut Uslu'dan olay sözler !

MAHMUT USLU'DAN OLAY SÖZLER !

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, TFF'nin Fenerbahçe'ye verdiği cezaları sert bir şekilde eleştirdi.

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, A spor yorumcusu olan eski Fenerbahçeli futbolcu İlker Yağcıoğlu'nu arayarak "Cezalardan dolayı Hüsnü Güreli'yi tebrik ederim. Bugünden sonra TFF'de, yönetim kurulunda ve kurullarda görev yapan kendini Fenerbahçeli hisseden herkes istifa etmeli ve bu TFF yönetimini protesto etmeli" kullandı. 

Mahmut Uslu'nun bu sözleri ile Nihat Özdemir ve kurullarda görev yapan diğer Fenerbahçelileri kastettiği belirtiliyor. 

Uslu bu konuda detaylı bilgi vermekten kaçınırken sarı lacivertli kulübün, sert bir tepki ile cezaları kınaması bekleniyor.

Hürriyet
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