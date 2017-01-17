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Mahmut Kahveci: Daha iyi olacağız

MAHMUT KAHVECİ: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Yalovaspor Teknik Direktörü Mahmut Kahveci, berabere kaldıkları Kırkpınarspor maçı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Yalovaspor'da takımın başında ilk maçına çıkan teknik patron Mahmut Kahveci, daha iyi olacaklarını söyledi.

Kırkpınarspor maçında çok gol kaçırdıklarına vurgu yapan Mahmut Kahveci, 1-1'lik beraberlikle maçı noktaladıklarını dile getirerek, “İlk 10 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. 10. dakikadan sonra daha istekli oynadık. İki takım da kazanmak için sahadaydı. Rakip 9 kişi kaldı. bizde 10 kişi kaldık. Çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Rakibimiz duran toptan gol buldu. Karşılığını çabuk verdik. 90 dakika iyi oynuyoruz ancak tek eksiğimiz goldü. Zemin de çok kötüydü. Bu oyunumuzu etkiledi, ama yine de ayakta kalmasını bildik. Ligin en çok gol yiyen takımıyız. Ligin en genç takımıyız. Daha iyi olacağız. Taraftarımız ve Yalovalılar da takımlarına sahip çıkmalıdır. Gaziosmanpaşaspor ile oynadıktan sonra Erokspor gelecek. Puan toparlarsak bu 2 maçtan istediğimiz yere geleceğiz” dedi.

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