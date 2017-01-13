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Madrid Barcelona'nın rekorunu kırdı !

MADRİD BARCELONA'NIN REKORUNU KIRDI !

Fransız golcüsünün son dakika golüyle Real Madrid, İspanya'daki yenilmezlik rekorunu kırdı.

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İspanya Kral Kupası 5. turunun rövanş maçında Real Madrid, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Sevilla ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

BENZEMA SON DAKİKADA ATTI

Son 10 dakikasına 3-1 mağlup girdiği maçta konuk ekip, 83. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve uzatma dakikalarında Karim Benzema'nın golleriyle mağlubiyetten son anda kurtuldu. 

Sevilla'nın golleri Danilo (kendi kalesine), Jovetic ve Iborra'dan gelirken, Real ise ilk golünü Asensio ile buldu. 

YENİLMEZLİK REKORU GELDİ

Bu sonuçla resmi müsabakalarda namağlup serisi 40 maça çıkan Real Madrid, bu alanda en başarılı İspanyol takımı olmayı başardı. Bir önceki rekor, namağlup tamamladığı 39 maçla Real'in ezeli rakibi Barcelona'nın elindeydi.

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