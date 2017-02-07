Lukas Podolski sezon sonu yolcu !

Ara transfer döneminde Japonya'ya transferi gerçekleşmeyen Lukas Podolski'nin, sezon sonunda Vissel Kobe'nin yolunu tutacağı ve forma numarasının bile belli olduğu iddia edildi.

Alman golcü için Ocak ayı boyunca G.Saray ile görüşmelerde bulunan Kobe'nin sportif direktörü Ryo Adachi, "Transferi erteleyebiliriz. Yaz aylarında bu transferi bitirebileceğimiz bir planımız mevcut" ifadesini kullandı. Vissel Kobe, bonservis için 3.5 milyon euro önermiş, Podolski'yi bırakmak istemeyen sarı-kırımızılı yönetim ise 7 milyon euro'da ısrar etmişti.

10 NUMARA BOŞTA

Sezon başı transfer dönemi 1 Nisan'da sona eren Japonya'da, ara transfer ise 1 Temmuz'da başlıyor. Adachi'nin planının ara transferi beklemek olduğu iddia edildi. Taraftarla buluşmanın yaşandığı özel Vissel Festa 2017 partisinin 1 numaralı maddesi yine Lukas Podolski idi. Oyuncuların numaralarının açıklandığı partide, geçen sezon 10 numarayı giyen Nilton'a 7 numaranın verilmesi, "Podolski'ye 10 numara ayrıldı" şeklinde yorumlara neden oldu.

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