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Lukas Podolski resmen Vissel Kobe'de !

LUKAS PODOLSKİ RESMEN VİSSEL KOBE'DE !

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Japon ekibi Vissel Kobe'ye transferi için yönetimi ikna etti.

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Teknik direktör Igor Tudor'la her konuda anlaşan Galatasaray'da şok ayrılık...

Galatasaray yeni teknik direktör konusuna yoğunlaşırken, başka bir gelişme ise Podolski cephesinde yaşandı. Alman futbolcu, yönetimi ikna ederek sezon sonunda gitmek üzere Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaştı.

Galatasaray yönetimi, Japonya'nın ünlü kulübü Vissel Kobe'nin daha önce yaptığı teklifi geri çevirmiş ve Podolski'yi bırakmama kararı almıştı. Ancak Japon kulübü yöneticileri olumsuz yanıt almalarına rağmen hem Podolski hem de Galatasaray yönetimiyle bağlarını hiç koparmadı.

Podolski ile görüşmeyi sürdüren Japon yöneticiler, Alman futbolcuyla 3 yıl için 15 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Lukas Podolski bu gelişmeyi 2 hafta önce yönetime iletti. Yönetim, Podolski'den sezon sonu ayrılmasını isteyince taraflar anlaşma sağladı. 

Alman futbolcu sezon sonunda ayrılmak için yönetimden izin aldı. Galatasaray sezon sonunda Japon kulübü Vissel Kobe'den 2 milyon 700 bin euro alacak.

beINSports

Hürriyet
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